Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, чем полезны баклажаны и как их правильно готовить

Этот низкокалорийный продукт богат витаминами группы B, калием, магнием, железом и клетчаткой.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти напомнило жителям о ценных свойствах сезонного продукта. С ботанической точки зрения баклажан является ягодой семейства пасленовых, а его характерный темно-фиолетовый цвет обусловлен содержанием антоцианов.

Этот низкокалорийный продукт богат витаминами группы B, калием, магнием, железом и клетчаткой. Специалисты ведомства выделяют несколько ключевых полезных свойств: антоцианы (в частности, насунин в кожуре) способствуют снижению уровня холестерина и оказывают противовоспалительное действие. Хлорогеновая кислота выступает мощным антиоксидантом, защищая клетки организма. Чтобы сохранить максимум витаминов и минералов, эксперты рекомендуют запекать, тушить или варить баклажаны. При жарке пористая структура мякоти впитывает большое количество масла, что значительно увеличивает итоговую калорийность блюда и создает лишнюю нагрузку на пищеварение.

Несмотря на пользу, употреблять "синенькие" следует с осторожностью. В ведомстве советуют проконсультироваться с врачом или ограничить потребление людям, страдающим заболеваниями почек, гастритом, язвой или желчнокаменной болезнью. Также продукт может вызывать индивидуальные аллергические реакции.

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