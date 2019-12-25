Водитель на Kia Optima лишился прав после поездки по Петропавловской крепости

Петербуржец сел за руль после алкоголя и прокатился по Петропавловской крепости.

Житель Петербурга лишился водительских прав на 1 год и 9 месяцев после поездки в нетрезвом виде по территории Петропавловской крепости. Решение вынес мировой судья судебного участка № 50 Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел 4 января 2026 года около 17:45. Мужчина находился за рулем Kia Optima и передвигался по территории Петропавловской крепости. При проверке алкотестер зафиксировал 0,160 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водителя признали виновным по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения. Помимо лишения водительских прав, суд назначил мужчине штраф в размере 45 тыс. руб.

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Фото: пресс-служба ГАИ