За неделю в Петербурге посадили 290 деревьев и 2,2 тыс. кустарников

В частности, 10 красных кленов появились на бульваре вдоль проспекта Стачек.

В Петербурге продолжается осенняя высадка зеленых насаждений. За неделю разместили 286 деревьев и 2,2 тыс. кустарников. В частности, 10 красных кленов появились на бульваре вдоль проспекта Стачек, а в сквере Академика Лихачева посадили девять декоративных яблонь, рассказал 28 сентября городской комитет по благоустройству.

Кроме того, отмечается, что самым дождливым днем стал четверг. Тогда выпало 11,5 миллиметра осадков. Всего за семь дней их набралось 18,6 миллиметра.

Помимо этого, в садах, парках и скверах починили более 9 тыс. квадратных метров набивных дорожек и порядка 17 тыс. квадратных метров газонов. Свыше 90 гектаров зеленых территорий промели от опавших листьев. Дорожные службы для уборки улиц использовали почти 50 тыс. кубометров воды. На полигон отправили 1,5 тыс. кубометров мусора и 1,4 тыс. тонн смета.

Ранее на Piter.TV: в Приморском районе высадили 35 черемух и яблонь.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга