Пьяный водитель прокатился по Петропавловской крепости и лишился прав

Петербуржец на Kia Optima прокатился по крепости и остался без прав.

В Петербурге суд лишил водительских прав мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения проехал на автомобиле по территории Петропавловской крепости. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Инцидент произошел 4 января 2026 года. Мужчина находился за рулем Kia Optima и передвигался по территории крепости. Во время проверки алкотестер зафиксировал в выдыхаемом воздухе 0,160 мг/л паров этанола.

Мировой судья судебного участка № 50 Санкт-Петербурга признал автомобилиста виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.

Суд назначил нарушителю штраф в размере 45 тыс. руб. Кроме того, мужчину лишили права управления транспортными средствами на 1 год и 9 месяцев.

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Фото: Piter.TV