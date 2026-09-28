  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во вторник в Петербурге будет облачно и до +16 градусов
Сегодня, 16:42
172
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Во вторник в Петербурге будет облачно и до +16 градусов

0 0

Ночью резко похолодает: столбик термометра опустится до +8 градусов.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказали о погоде на 29 сентября в Северной столице. 

Во вторник будет преимущественно облачно, однако дождей синоптики не обещают. Днем воздух прогреется до +16 градусов, ночью резко похолодает: столбик термометра опустится до +8 градусов.

С юго-запада подует слабый ветер, затем он усилится до умеренного. Атмосферное давление останется на прежних значениях, влажность сохранится на высоком уровне. 

Напомним, по словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, завтра к вечеру может поморосить. А 30 сентября антициклон усилится новой порцией, поэтому синоптическая ситуация вновь порадует горожан. Температура воздуха составит +15…+18 градусов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: погода, сентябрь
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии