Во вторник в Петербурге будет облачно и до +16 градусов

Ночью резко похолодает: столбик термометра опустится до +8 градусов.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказали о погоде на 29 сентября в Северной столице.

Во вторник будет преимущественно облачно, однако дождей синоптики не обещают. Днем воздух прогреется до +16 градусов, ночью резко похолодает: столбик термометра опустится до +8 градусов.

С юго-запада подует слабый ветер, затем он усилится до умеренного. Атмосферное давление останется на прежних значениях, влажность сохранится на высоком уровне.

Напомним, по словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, завтра к вечеру может поморосить. А 30 сентября антициклон усилится новой порцией, поэтому синоптическая ситуация вновь порадует горожан. Температура воздуха составит +15…+18 градусов.

Фото: Piter.TV