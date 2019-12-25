Понедельник в Петербурге пройдет без дождей

Главная особенность дня – рекордно высокое атмосферное давление.

Синоптическую обстановку в Северной столице в понедельник, 28 сентября, полностью контролирует антициклон. Утренняя облачность постепенно рассеется, уступив место чистому небу – осадков не прогнозируется. Температура воздуха окажется немного выше климатической нормы для этого времени года. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

В Петербурге: днем столбик термометра покажет от +16 до +18 градусов. В Ленинградской области ожидается от +14 до +19 градусов.

Западный ветер будет слабым, его порывы составят 2–7 м/с. Главная особенность дня – рекордно высокое атмосферное давление. Оно продолжит слабо расти и достигнет отметки 774 мм рт. ст., что значительно превышает стандартные значения.

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Фото: Piter.TV