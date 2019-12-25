Чувство юмора помогает петербуржцам искать работу и строить карьеру

Исследование выявило прямую зависимость между уверенностью в пользе юмора и социальным статусом соискателя.

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил отношение экономически активных граждан и работодателей Петербурга к чувству юмора. В опросе приняли участие представители компаний и петербуржцы, уверенные в наличии у себя этого качества.

Большинство жителей Северной столицы подтверждают эффективность хорошей шутки в профессиональной среде: 56% петербуржцев заявили, что юмор помогал им при поиске работы и построении карьеры, а 17% не заметили положительного влияния. Остальные респонденты затруднились с ответом или сочли эффект неоднозначным.

Исследование выявило прямую зависимость между уверенностью в пользе юмора и социальным статусом соискателя. С увеличением возраста, уровня образования и дохода растет число тех, кто считает хорошую шутку пропуском к трудоустройству. Так, о пользе чувства юмора говорят 59% горожан с высшим образованием против 53% со средним профессиональным. Среди респондентов старше 45 лет этот показатель выше, чем у молодежи. Среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей – 52%, а среди получающих от 150 тысяч – уже 68%.

Мнение бизнеса разделилось, но большинство настроено позитивно. Если на собеседовании кандидат демонстрирует хорошее чувство юмора, для 53% работодателей это станет дополнительным аргументом "за", 38% руководителей не считают это конкурентным преимуществом, 20% эйчаров относятся к офисным шуткам скептически, заявляя, что смотрят исключительно на профессиональные навыки.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге зафиксирован дефицит дворников, провизоров и поваров.

Фото: Piter.TV