Пожар на лакокрасочном заводе в Ленобласти локализован на площади 1120 квадратных метров

Пострадавших в результате инцидента нет.

В Волосовском районе Ленинградской области произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило из деревни Буяницы, где на территории местного лакокрасочного завода загорелся ангар.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Ленобласти, очаг возгорания находился в помещении с лакокрасочным порошком. Пострадавших в результате инцидента нет. Площадь пожара уточняется.

К ликвидации огня привлечены силы ГКУ "Леноблпожспас". На месте происшествия работают 30 человек личного состава и 7 единиц техники.

UPD: По последним данным, распространение пламени остановлено – пожар локализован на площади 1120 квадратных метров.

Ранее мы сообщили о том, что в складском здании на Арцеуловской аллее горел аккумулятор самоката.

Видео: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленобласти