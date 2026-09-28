Полиция задержала мигранта, который обокрал два дома в Ленобласти на 846 тыс. рублей

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полицейские задержали подозреваемого в серии краж ювелирных изделий из частных домов в Тосненском и Ломоносовском районах. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В первом случае злоумышленник, отжав оконную раму, проник в дом в СНТ "Пушкинское" и похитил оттуда украшения на сумму 540 тыс. рублей. Затем он разбил окно в доме в деревне Низино и украл ювелирные изделия, серебряные столовые приборы и наручные часы. Ущерб составил 306 тыс. рублей. Возбуждены уголовные дела по пп. "а", "в" ч. 3 ст. 158 и п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Был задержан 32-летний мигрант. В ходе обыска по месту пребывания в гостинице на 6-й Жерновской улице изъяли наручные часы, столовые приборы и ювелирные украшения. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее на Piter.TV: в центре Петербурга внучка украла у своей бабушки ювелирные изделия на 1,8 млн рублей.

Видео: пресс-служба МВД России