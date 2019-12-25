В центре Петербурга внучка украла у 71-летней бабушки ювелирные изделия на 1,8 млн рублей

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ ("кража в особо крупном размере").

22 сентября в полицию Центрального района Петербурга обратилась 71-летняя жительница дома №15 по улице 8-я Советская. Женщина заявила о краже ювелирных изделий из домашнего сейфа и оценила нанесенный ей ущерб в 1 800 000 рублей, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ ("кража в особо крупном размере").

Спустя два дня, 24 сентября в 20:20, оперативники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась 32-летняя внучка заявительницы. Установлено, что именно она похитила украшения и сдала их в ломбард. Задержание производилось у дома №14/26 по той же улице 8-я Советская. Подозреваемая задержана на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Ранее мы сообщили о том, что студент-первокурсник задержан в Петербурге по подозрению в хищении 12 млн рублей из сейфа.

Фото: Piter.TV