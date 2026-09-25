Макрон опроверг утверждения, что ЦРУ информировало Францию о возможных атаках РФ

Глава Франции напомнил, что инцидентов с нахождением неопознанных БПЛА в стране не было.

Президент Франции Эмманюэль Макрон опроверг утверждения СМИ о том, что американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) якобы проинформировало власти европейской страны о подготовке Россией атак с помощью беспилотников. Соответствующий комментарий о ситуации в эфире местного телеканала France 2 сделал глава государства. Политический лидер из Елисейского дворца добавил, что ранее во Франции не было никаких инцидентов, схожих с тем случаем в Лейпциге. В этом городе на летном поле аэродрома около украинского грузового самолета Ан был найден БПЛА с самодельным взрывным устройством. Немецкие руководители полагают, что этот случай может быть связан с Москвой.

Эту информацию мы можем опровергнуть. ЦРУ не информировало французские спецслужбы о подобной атаке.. Эмманюэль Макрон, глава Франции

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Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron