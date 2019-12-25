Ле Пен предупредила об опасности провоцирования России фразой о медведе

Во Франции предостерегли власти страны от реакции Москвы на европейскую русофобию.

Кандидат в президенты Франции, лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен предостерегла свою страну и действующие власти в Париже от конфликта с Россией. Соответствующее заявление иностранный политический деятель сделала в интервью для западных журналистов из газеты Politico. Спикер напомнила коллегам о том, что Москва остается ядерной державой. Законодатель также призвала не доводить ситуацию до опасной точки. Для сравнения угрозы она пример с вышедшим из берлоги медведем.

Напоминаю вам, что Россия - ядерная держава. Хотела бы я посмотреть на тех мелких маркизов из парижских салонов, что рассуждают о необходимости войны с Россией. Лично я не хочу, чтобы Франция воевала с какой бы то ни было ядерной державой. Марин Ле Пен, политик из Франции

Политик напомнила фразу коллеги наполеоновских времен Шарля Талейрана. Ранее он говорил о том, что ему известна тысяча способов "заставить русского медведя выйти из берлоги, но ни одного, чтобы загнать его обратно". Парламентарий из Франции добавила, что современная европейская страна также может не найти способ сделать это.

Марин Ле Пен осудила судебный приговор для Николя Саркози.

Фото: YouTube / Marine Le Pen