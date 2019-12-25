Биолог сообщил о том, что физалии могут убить человека.

Оказавшиеся летом 2026 года у европейских берегов физалии, также известные общественности как "португальские кораблики", могут представлять реальную угрозу для купающихся. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал биолог французского океанариума Ла-Рошель Гийом Эвеяр. Эксперт заметил, что речь идет о тех существах, которые опаснее медуз. Ранее западное издание The Financial Times написало о том, что похожие на медуз физалии в последнее время в больших количествах распространились на атлантическом побережье во Франции и Испании. Они успели ужалить более тысячи человек за две недели. Иностранец добавил, что физалии могут вызвать на теле человека серьезные ожоги с покраснениями. Если у туриста наблюдается повышенная чувствительность, то не исключен даже летальный исход.

Смертельные случаи для человека были из-за анафилактического шока. Это бывает с аллергиками или людьми, которые были ужалены несколько раз несколькими физалиями. Ла-Рошель Гийом Эвеяр, эксперт

Специалист добавил, что в результате встречи с физалиями у человека могут начаться проблемы с дыханием, что особенно опасно в воде.

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