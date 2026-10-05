В Осиновой Роще завершили реконструкцию наружного освещения

За десять лет в микрорайоне натриевые лампы исчерпали свой ресурс.

В Осиновой Роще, которая ограничена Юкковским шоссе, Апраксинской улицей и Приозерским шоссе, заменили устаревшие светильники на современные светодиодные приборы. Теперь доля светодиодных фонарей здесь составляет 99%, рассказал комитет по энергетике Петербурга 5 октября.

За десять лет в микрорайоне натриевые лампы исчерпали свой ресурс. С 2023 года специалисты "Ленсвета" вели поэтапную замену оборудования, в общей сложности обновив 480 светильников. В темное время суток улучшилась видимость во дворах и на пешеходных дорожках, а также маршрутов к школам и поликлиникам. В частности, преобразился путь к "Осиновецкому редуту".

После завершения работ доля светодиодных светильников в Выборгском районе достигла 55%.

Ранее на Piter.TV: в жилом квартале у станции "Гражданский проспект" построят освещение.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга