  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:45
220
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Осиновой Роще завершили реконструкцию наружного освещения

0 0

За десять лет в микрорайоне натриевые лампы исчерпали свой ресурс.

В Осиновой Роще, которая ограничена Юкковским шоссе, Апраксинской улицей и Приозерским шоссе, заменили устаревшие светильники на современные светодиодные приборы. Теперь доля светодиодных фонарей здесь составляет 99%, рассказал комитет по энергетике Петербурга 5 октября. 

За десять лет в микрорайоне натриевые лампы исчерпали свой ресурс. С 2023 года специалисты "Ленсвета" вели поэтапную замену оборудования, в общей сложности обновив 480 светильников. В темное время суток улучшилась видимость во дворах и на пешеходных дорожках, а также маршрутов к школам и поликлиникам. В частности, преобразился путь к "Осиновецкому редуту".

После завершения работ доля светодиодных светильников в Выборгском районе достигла 55%. 

Ранее на Piter.TV: в жилом квартале у станции "Гражданский проспект" построят освещение. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга  

Теги: выборгский район, освещение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии