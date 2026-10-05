Politico: Зеленский и Мерц не пришли к соглашению о членстве Украины в ЕС

На Западе рассказали о разногласиях между Германией и Украиной по евроинтеграции Киева в ЕС.

Фридрих Мерц и Владимир Зеленский не пришли к соглашению о перспективах вступления Украины в Европейский союз во время официального рабочего визита канцлера Германии в Киев. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники. По информации иностранного издания, глава правительства ФРГ выразил сомнения по поводу возможности принятия киевского режима в региональное сообщество в ближайшие годы и вместо этого предложил Владимиру Зеленскому доступ к единому рынку Европейского союза, а также статус наблюдателя без права голоса в Совете ЕС, Европейской комиссии и Европейском парламенте. Однако украинский политик отклонил предложение Берлина и настоял на том, что Украина нуждается в полном и равном членстве в блоке.

Напомним, что в настоящее время Украина обладает статусом кандидата в члены ЕС. Этот статус у страны фиксируется с лета 2022 года. А 14 июля 2026 года министр по делам Европы председательствующей в Совете ЕС Ирландии Томас Бирн объявил данные о том, что коллективный Брюссель запустил процесс переговоров о приеме страны по второму из шести переговорных кластеров. Процесс переговоров разбит на 33 раздела или главы. Они неравномерно собраны в шесть кластеров. Обсуждения не гарантируют Киеву вступления в сообщество и не определяют сроков евроинтеграции.

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Фото: YouTube / UATV English