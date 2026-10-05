Показы фильмов о героях Великой Отечественной войны состоятся в Доме журналиста

Показ пройдет при участии автора и режиссера картин Николая Горнакова.

В среду, 7 октября, в 15:00 в Доме журналиста Санкт-Петербурга (Невский проспект, 70) состоится показ документальных картин "Комбат. Память" и "Небесная Лилия", посвященных героям Великой Отечественной войны. Организаторами мероприятия выступают издание "Петербургский дневник" и движение "Бессмертный полк России".

Показ пройдет при участии автора и режиссера картин Николая Горнакова. После просмотра он расскажет о работе над фильмами, поиске архивных материалов и восстановлении биографий героев, а также ответит на вопросы зрителей.

Фильм "Комбат. Память" посвящен Алексею Гордеевичу Еременко, чей образ запечатлен на знаменитой фотографии Макса Альперта "Комбат", ставшей символом мужества советского солдата. Картина рассказывает о жизни Еременко, обстоятельствах его подвига и многолетней работе по установлению личности человека на снимке. По распоряжению заместителя министра обороны РФ генерала армии Виктора Горемыкина лента демонстрируется в военных учебных заведениях, а по распоряжению правительства Луганской Народной Республики – в школах и библиотеках региона.

Вторая картина, "Небесная Лилия", посвящена Герою Советского Союза Лидии Литвяк – самой результативной женщине-истребителю Второй мировой войны. Фильм рассказывает о ее героической жизни, боевом пути и последнем бое в небе Донбасса, а также о поисках места ее гибели. Картина неоднократно демонстрировалась в школах и вузах, а 23 февраля 2024 года была показана в эфире Первого канала.

Обе ленты созданы Ассоциацией "Соборная Площадь", которая с 2005 года реализует проекты по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи.

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Фото: Pxhere