Шеф-повар Макрона уволился после скандала из-за меню президента

Гийом Гомес начал работать в Елисейском дворце с времен президентства Жака Ширака.

Шеф-повар Елисейского дворца Гийом Гомес покинул должность после четверти века работы при четырех президентах Франции. Журналист Флориан Тардиф в книге "(Почти) идеальная пара" рассказал, что стало поводом для скандального увольнения, сообщил aif.ru.

По словам автора, Эммануэль Макрон в какой-то момент начал более щепетильно относиться к своему питанию, предпочитая есть небольшими порциями. Чаще всего это был крем-суп, омлет или творог. Также он отказался от сыра, но не сократил употребление алкоголя.

Вскоре, как отмечает Тардиф, между Макроном и шеф-поваром при утверждении меню начались разногласия. Гомес подавал блюда французской кухни, а президент хотел более легкую еду. Он бурно выражал свое недовольство, что и стало поводом для ухода повара из Елисейского дворца.

Ранее мы сообщали, что первая леди Франции Брижит Макрон назвала себя мужским именем.

Фото: YouTube / BFMTV