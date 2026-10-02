Жильцов дома по соседству со сгоревшим особняком у Исаакиевского собора разместят в школе

Службы Адмиралтейского района подготовили место для размещения эвакуированных жильцов дома, который расположен по соседству со сгоревшим особняком К. Л. Миллера. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".
Людей могут поселить в ближайшем образовательном учреждении. В МЧС России уточнили, что всего было эвакуировано 10 человек.
Фото: пресс-служба администрации Адмиралтейского района
Кроме того, возле здания по адресу: Исаакиевская площадь, 3, развернут штаб для координации деятельности служб и предоставления оперативной информации жителям. За дополнительными сведениями можно обратиться по номеру телефона: (812) 316-00-50.
Напомним, пожар в объекте культурного наследия возник вечером 1 октября. Его площадь достигла порядка 2 тыс. квадратных метров. В ходе предварительного следствия выяснили, что возгорание произошло при выполнении сварочных работ по реконструкции. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). В результате никто не пострадал, огонь ликвидировали.
Видео: Piter.TV
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