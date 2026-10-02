Жильцов дома по соседству со сгоревшим особняком у Исаакиевского собора разместят в школе

В МЧС России уточнили, что всего было эвакуировано 10 человек.

Службы Адмиралтейского района подготовили место для размещения эвакуированных жильцов дома, который расположен по соседству со сгоревшим особняком К. Л. Миллера. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Людей могут поселить в ближайшем образовательном учреждении. В МЧС России уточнили, что всего было эвакуировано 10 человек.

Фото: пресс-служба администрации Адмиралтейского района

Кроме того, возле здания по адресу: Исаакиевская площадь, 3, развернут штаб для координации деятельности служб и предоставления оперативной информации жителям. За дополнительными сведениями можно обратиться по номеру телефона: (812) 316-00-50.

Напомним, пожар в объекте культурного наследия возник вечером 1 октября. Его площадь достигла порядка 2 тыс. квадратных метров. В ходе предварительного следствия выяснили, что возгорание произошло при выполнении сварочных работ по реконструкции. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). В результате никто не пострадал, огонь ликвидировали.

Видео: Piter.TV