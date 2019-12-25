Песков: России нужен мир, а не перемирие

В Кремле объяснили, что Украина не может решиться на комплексные договоренности.

Москве требуется не перемирие с Украиной, а прочный мир. Соответствующий комментарий журналистам на регулярном брифинге от 2 октября делал официальный представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Пресс-секретарь ответил на вопросы СМИ с борта самолета. Чиновник из Кремля пояснил, что наша страна всегда остается открыта к переговорам. Таким образом он отреагировал на вопрос корреспондентов об инициативе Всемирной организации и Турции по поводу режима прекращения огня в акватории Черного моря. Также Дмитрий Песков заметил, что сейчас власти с Банковой улицы не готовы реализовывать комплексные договоренности, а фрагментарные решения не способны приблизить мирное урегулирование.

Как вчера сказал президент, нам не нужно перемирие, нам нужен мир.... Российская сторона всегда открыта к переговорам... Договоренности могут быть только комплексными. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: РФ в Черном море отвечает на те удары, которые наносит Украина.

Фото: пресс-служба Кремля