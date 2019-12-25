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Песков: РФ в Черном море отвечает на те удары, которые наносит Украина
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Песков: РФ в Черном море отвечает на те удары, которые наносит Украина

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В Кремле прокомментировали вопрос ударов ВСУ по акватории Черного моря.

Москва в акватории Черного моря отвечает на те удары, которые наносят Вооруженные силы Украины. Соответствующий комментарий журналистам на регулярном брифинге от 2 октября делал официальный представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля пояснил, что киевский режим должен заплатить свою цену за нанесение ударов в водном пространстве, и власти с Банковой улицы уже платят за свои решения. Известно, что пресс-секретарь ответил на вопросы СМИ с борта самолета.

В Черном море ситуация особенная. Россия отвечает на те удары, которые начала наносить Украина. Украина должна заплатит свою цену за это.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле указали на излишнюю болтливость Зеленского о лицензиях на Patriot.

Фото: пресс-служба Кремля

Теги: дмитрий песков, кремль, черное море
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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