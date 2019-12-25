В Кремле заявили о попытке Украины сорвать выборы в России

Несмотря на это, никакого влияния на ход голосования удары ВСУ не оказали.

Предпринимаемые Вооруженными сила Украины попытки сорвать выборы в Государственную думу девятого созыва путем нанесения ударов по Москве не дали никакого результата. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос, можно ли расценивать действия ВСУ как саботаж потенциальных трехсторонних переговоров по Украине.

Является и саботажем, и является попыткой сорвать эти выборы. Никакого эффекта это не возымело. Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник также заявил, что украинская сторона подготовила несколько операций в Донецкой и Луганской Народных Республиках. При этом голосование всё равно прошло успешно.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)