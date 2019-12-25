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К концу недели в Петербурге прекратится череда дождей
Сегодня, 11:11
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К концу недели в Петербурге прекратится череда дождей

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Немного потеплеет, небольшой дождик пройдет 23 и 24 сентября.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что скоро прекратится череда осадков. Кратковременные дожди ожидаются сегодня, а температура воздуха в городе составит +14…+16 градусов. 

Завтра к региону приблизится новый циклон с юга. Немного потеплеет, небольшой дождик пройдет 23 и 24 сентября. Столбик термометра покажет от +15 до +18 градусов.

В дальнейшем осадки должны прекратиться, а температура воздуха практически меняться не будет. Так что с нетерпением ждем этот период, внимательно наблюдая за атмосферными процессами, как же там что будет меняться. 

Александр Колесов, синоптик 

Ранее мы рассказывали о том, что первая половина сентября в Северной столице выдалась теплой и дождливой. 

Фото: Piter.TV 

Теги: погода, сентябрь
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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