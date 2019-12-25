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Первая половина сентября в Петербурге выдалась теплой и дождливой
Сегодня, 11:00
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Первая половина сентября в Петербурге выдалась теплой и дождливой

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Средняя температура составила около +15 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги первой половины сентября. 

Средняя температура составила около +15 градусов: показатель превышает норму месяца на 0,5 градуса. Максимально воздух прогревался 9 сентября – до +23 градусов. 

Ночи тоже очень теплые, преимущественно от +10 до +15 гр. Кстати, сегодня первая самая холодная ночь с температурой в центре города +6,6 гр. Завтрашняя ночь тоже будет прохладной, а потом уже опять потеплеет. 

Александр Колесов, синоптик 

Солнце отсутствовало полностью только два дня, поэтому итог на сегодня обнадеживающий – почти 76 часов свечения (56% от нормы). Что касается осадков, дождь шел 12 дней: выпало 138% от месячной нормы. За 4 сентября накапало аж 43,8 миллиметра. 

Ранее мы рассказывали о том, что ночь 15 сентября стала самой холодной с начала осени в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: погода, сентябрь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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