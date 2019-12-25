От Эрмитажа до "Севкабель порта": что привлекает китайских туристов в Петербурге

Среди фаворитов выделяются не только магазины с эксклюзивными сувенирами и кондитерские, но и модные общественные пространства.

Китайские туристы, посещающие Петербург, интересуются не только классическими достопримечательностями, но и креативными пространствами, а также кондитерскими лавками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя городского Комитета по развитию туризма Евгения Панкевича.

По его словам, гости из Китая все активнее изучают современные локации. В 2025 году они посетили такие места более 100 тысяч раз. Среди фаворитов выделяются не только магазины с эксклюзивными сувенирами и кондитерские, но и модные общественные пространства, такие как остров Новая Голландия и "Севкабель порт". При этом туристы с восторгом продолжают изучать исторические места, музеи и объекты советского наследия. В числе самых популярных точек притяжения остаются Эрмитаж, Исаакиевский собор, крейсер "Аврора", Кронштадт, Петергоф и Невский проспект.

Евгений Панкевич подчеркнул, что меняется и формат поездок: все чаще молодые люди приезжают из Китая самостоятельно или с друзьями, а не в составе больших туристических групп. Согласно данным за 2025 год, гости из Китая, как и годом ранее, чаще всего выбирали для размещения четырехзвездочные отели, на которые пришлось свыше 42% бронирований. Еще 15% туристов предпочитали гостиницы категории "три звезды".

Уровень удовлетворенности городом остается высоким. Показатель готовности рекомендовать посещение Северной столицы достиг 79,1%, что выше, чем у всех туристов из дальнего зарубежья в целом (76,3%).

Ранее Петербург обошел Краснодарский край и стал вторым по популярности зимним направлением в России.

Фото: Magnific