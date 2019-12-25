Петербург обошел Краснодарский край и стал вторым по популярности зимним направлением в России

Бессменным лидером рейтинга осталась Москва, на которую приходится почти треть (30%) всех отельных заказов (годом ранее – 25,6%)

Петербург занял второе место в рейтинге зимних туристических направлений по России, сместив на третью строчку Краснодарский край. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса OneTwoTrip. На Северную столицу приходится 17,2% от всех ранних бронирований. Доля Краснодарского края снизилась с 21,3% в прошлом году до 15%. При этом отдых на Кубани обходится туристам почти в два раза дороже: если ночь в петербургском отеле стоит в среднем 8 830 рублей, то в Краснодарском крае цена достигает 16 050 рублей.

Бессменным лидером рейтинга осталась Москва, на которую приходится почти треть (30%) всех отельных заказов (годом ранее – 25,6%). При этом проживание в столице подешевело с 11 590 до 10 740 рублей за ночь, а средняя продолжительность поездки увеличилась до четырех дней. В целом по стране расходы туристов на проживание зимой практически не изменились и остались на прошлогоднем уровне. Средняя цена номера составляет 11 350 рублей в сутки (рост на символические 0,4%). Замыкают пятерку лидеров Калининградская область с долей 4,4% (средний чек – 9 330 рублей) и Татарстан (3,9%), где размещение подорожало с 8 800 до 11 000 рублей за сутки.

Что касается бронирований на текущий октябрь, на Петербург приходится почти четверть (24,7%) всех внутренних заказов. В городе туристы планируют провести в среднем 2,8 дня, заплатив 11,1 тысячи рублей за сутки. Второе место занимает Москва с долей 19,9%. Исследование также зафиксировало изменение портрета путешественника: доля одиночек выросла с 23% до 29%, оттеснив компании из трех-четырех человек (их доля упала с 26% до 21%) на третью позицию. Пары по-прежнему составляют половину всех бронирований.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург стал лидером России по бронированию апартаментов этой осенью.

Фото: Piter.TV