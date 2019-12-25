Петербург стал лидером России по бронированию апартаментов этой осенью

Туристы осенью стали реже выбирать хостелы и чаще бронировать апартаменты в Петербурге.

Петербург стал самым популярным российским направлением для туристов, которые осенью 2026 года выбирают апартаменты для проживания. На Северную столицу пришлось 17,6 % всех бронирований такого типа жилья в стране. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса OneTwoTrip.

В целом апартаменты заняли 12,4 % российского рынка туристического жилья. По этому показателю Петербург обошел другие крупные направления. Москва получила 15,7 % бронирований, а Екатеринбург оказался на 3-м месте с долей 4,8 %. Одновременно Петербург оказался только 3-м среди городов России по бронированиям хостелов на осень. На Северную столицу пришлось 6,8 % заказов. Москва заняла первое место с долей 46 %, а Владивосток оказался вторым с показателем 8,1 %.

По данным исследования, общие комнаты в хостелах в целом стали менее востребованы среди путешественников. На них приходится 2,6 % от общего числа бронирований. Среди основных категорий туристов, выбирающих такой формат размещения, аналитики выделяют студентов, транзитных пассажиров и приезжающих в города по работе.

Ранее сообщалось, что внутренний туризм в Петербурге и Ленобласти вырос на 10%.

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