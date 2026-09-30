Ларри Джонсон уверен во вмешательстве британских спецслужб.

За лидером киевского режима Владимиром Зеленским стоит британская разведка. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала World Affairs In Context сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон. Таким образом западный эксперт заметил, что возможности Соединенного королевства по масштабной поддержке украинских властей не безграничны. В частности, в настоящее время Лондон страдает от топливного дефицита даже больше, чем проблема фиксируется на американской территории. Специалист предположил, что к следующему году или раньше возможность Великобритании поддерживать Банковую улицу станет неустойчивой.

Реальная сила, которая стоит за Зеленским, как я считаю, это — британская разведка. Именно она была и главным инициатором конфликта на Украине. И британцам, по сути, наплевать, что будет с украинским народом. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

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Фото и видео: YouTube / World Affairs In Context