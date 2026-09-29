В США рассказали о голосах на Западе, которые все громче просят ввести беспилотную зону над Украиной.

Скоро Украине, вероятно, придется принять решение о выходе из вооруженного конфликта. Соответствующее заявление сделал бывший директор американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по анализу России, директор по глобальной стратегии в Институте Куинси Джордж Биб в эфире YouTube-канала Glenn Diesen от норвежского журналиста. Иностранный эксперт заметил, что не исключает того, что ситуация может развиваться и по другому пути. Он добавил, что в подобных сценариях люди могут паниковать. В частности, международные союзники киевского режима из коллективного Запада видят перспективу поражения ВСУ, поэтому готовы "что-то делать". Джордж Биб заметил, что в США слышатся голоса, которые призывают ввести на украинской земле бесполетную зону. Введение такой меры, по мнению аналитика, неизбежно приведет к противостоянию между НАТО и Россией.

Вероятно, мы движемся к ситуации, когда Украина окажется под гораздо более сильным давлением. <…> Один из вариантов выхода из этой ситуации — сказать Западу: "Дядя, знаешь, у нас дела идут плохо и в экономическом, и в политическом, и в военном плане, так что нам нужно из этого выходить прямо сейчас. Джордж Биб, аналитик

Аналитик Биб: Украине и Западу необходимо начать переговоры с Россией.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen