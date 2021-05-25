Поймавший Чикатило следователь рассказал, как можно было избежать 50 убийств

Александра Кравченко невинно приговорили к смертной казни за убийство, которое совершил Чикатило.

Следователь по особо важным делам Амурхан Яндиев участвовал в поимке маньяка Андрея Чикатило. Оправдание Александра Кравченко, который оговорил себя, позволило бы избежать более 50 жертв, заявил детектив в интервью ТАСС.

По словам Яндиева, Кравченко дал чистосердечные признания после того, как сокамерник долго издевался над ним. Тело школьницы Закотновой обнаружили в 1978 году в реке Грушевка в Шахтах. Директор местного училища опознал по фотороботу Чикатило, но правоохранители задержали жившего в том же районе Кравченко. У мужчины была судимость за убийство.

Я считаю: если бы его не осудили, а привлекли к ответственности Чикатило, то более 50 расправ, которые потом произошли, не было бы. Амурхан Яндиев, следователь

Андрея Чикатило задержали в 1984 году на вокзале, но отпустили. После этого маньяк стал совершать жестокие убийства в Московской и Ленинградской областях и даже в Узбекистане. Чикатило поймали в 1990 году, тогда он признался в расправе над девочкой в Шахтах, хотя по документам это дело считалось закрытым.

Ранее ФСИН опровергла попытку "архангельского Чикатило" выйти на свободу по УДО.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)