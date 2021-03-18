Дмитрий Нагиев сыграл Чикатило в сериале Сарика Андреасяна

Премьера состоялась 18 марта на платформе Okko.

В четверг, 18 марта, на платформе Okko состоялась премьера нового сериала режиссера Сарика Андреасяна "Чикатило. Явление зверя". Авторы картины хотели сохранить интригу и до последнего держали в секрете исполнителя главной роли. После появления сериала в сети стало понятно, что Андрея Чикатило сыграл Дмитрий Нагиев.

Актер признался, что не горел желанием играть маньяка, потому что Чикатило – "откровенная мразь". На съемочной площадке Нагиев чувствовал страх и отвращение. Тем не менее, он хотел рискнуть и сделать то, чего до него никто не делал.

В основе сериала история двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило, а также расследование его преступлений. Картина состоит из восьми серий. Сценарий написали Алексей Гравицкий и Сергей Волков. Кроме Нагиева роли исполнили Константин Лавроненко, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Олег Каменщиков, Николай Козак и др.

В период с 1978 по 1990 гг. серийный убийца Андрей Чикатило с целью получения сексуального удовлетворения убил с особой жестокостью не менее 43 человек. Он орудовал преимущественно в Ростовской области, а также в Адыгее, Краснодарском крае и Узбекистане.

Еще до серии убийств Чикатило, работая учителем, совершал развратные действия в отношении своих несовершеннолетних учеников. Его жертвами становились женщины и дети. Чикатило заманивал их под разными предлогами в безлюдные места, где наносил многочисленные телесные повреждения. Тела некоторых жертв он насиловал и ел.

Маньяка поймали в результате масштабной спецоперации "Лесополоса", проводимой под руководством ЦК КПСС. В феврале 1994 года Чикатило был расстрелян в новочеркасской тюрьме.

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Фото: кадр с сайта kino-teatr.ru

Видео: YouTube / Онлайн-кинотеатр Okko