Нагиев сбежал со сцены КВН через час после начала шоу

Телеведущий заменил Александра Маслякова, который болеет коронавирусом.

Российский телеведущий Дмитрий Нагиев заменил Александра Маслякова, который болеет коронавирусом, на первой игре 61-го сезона КВН. Однако через час после начала шоу он покинул сцену, перед конкурсом "Биатлон". Об этом сообщает NEWS.ru.

Оказалось, что Нагиев спустился в зал и смотрел на участников КВН со зрительного зала. Ведущий подсел к редакторам игры, которые подсчитывают баллы юмористов.

Как Александр Васильевич столько лет стоит за этой стойкой? Ни черта не видно! Объяснил свое поведение Нагиев.

Он также пошутил, что Масляков не смеется никогда, потому что ничего не видит.

Кроме Нагиева вести КВН будут и другие артисты. Это вынужденная мера, пока бессменный ведущий КВН на больничном.

Ранее были названы деятели культуры, которым больше всего доверяют россияне.

Фото: Instgram/ nagiev.universa