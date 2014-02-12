Названы деятели культуры, которым больше всего доверяют россияне

Актер Константин Хабенский возглавил список деятелей культуры, которым доверяют россияне. Подборку представил холдинг "Ромир".
На втором месте оказался Дмитрий Нагиев. Тройку лидеров замкнул Иван Ургант. Четвертую строчку занял режиссер Никита Михалков, пятую – Сергей Безруков.
Также в рейтинг попали Чулпан Хаматова, Мария Шукшина, Дмитрий Певцов и Николай Цискаридзе. Десятку замкнул актер и худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.
Из десятки выбыли Федор Бондарчук, Иван Охлобыстин и Юлия Меньшова.
Ранее мы писали, что Собчак и Ивлеева вошли в топ-5 блогеров, которым доверяют россияне.
Фото: Instagram / khabensky_konstantin_fan
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