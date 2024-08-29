Минпросвещения назвало самые популярные специальности в колледжах в 2026 году

В России завершился основной этап приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования.

"Сестринское дело", "Разработка и управление программным обеспечением" и "Лечебное дело" стали самыми популярными специальностями у российских абитуриентов колледжей и техникумов в 2026 году в основной период приемной кампании. Соответствующими сведениями с журналистами поделились представители пресс-службы российского министерства по просвещению. Чиновники из профильного ведомства федерального правительства опубликовали статистические данные о поданным заявлениям на прием.

Наиболее популярными специальностями среди абитуриентов стали "Сестринское дело" (199 663 заявления), "Разработка и управление программным обеспечением" (181 986), "Лечебное дело" (123 679), "Туризм и гостеприимство" (113 990), "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств" (84 839). пресс-служба Минпросвещения

Известно, что в основной этап приемной кампании от абитуриентов страны поступило 3 776 673 заявления.

Минпросвещения: новый учебный год в школах завершится не раньше 26 мая 2027 года.

Фото: Piter.tv