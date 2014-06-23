Минпросвещения: новый учебный год в школах завершится не раньше 26 мая 2027 года

В профильном ведомстве рекомендовали учебное время и сроки каникул.

Новый учебный год в российских школах рекомендуется начать с первого сентября 2026 года и завершить 26 мая 2027 года. Соответствующими положениями с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по просвещению. В СМИ уточнили, что зимние каникулы у детей пройдут с 31 декабря по 10 января. Таким образом суммарно они продлятся 11 дней.

Направили в субъекты РФ рекомендации по организации каникул и графику обучения в 2026/27 учебном году. <...> Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года. пресс-служба Минпросвещения России

Напомним, что Минпросвещения рекомендовало в стране установить осенние каникулы в период с 26 октября по 3 ноября 2026 года, весенние - с 27 марта по 4 апреля 2027 года, зимние каникулы рекомендовано проводить с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, а летние - с 27 мая по 31 августа 2027 года.

Минпросвещения определило время окончания второй смены в школах.

Фото: Piter.tv