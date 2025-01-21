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Минпросвещения определило время окончания второй смены в школах
Сегодня, 7:47
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Минпросвещения определило время окончания второй смены в школах

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Чиновники запретили третью смену в школах.

На территории всех российских школ занятия во вторую смену должны завершаться не позже 19  часов вечера. Соответствующими положениями из методических рекомендаций министерства по просвещению поделились журналисты из информационного агентства "ТАСС". В СМИ уточнили, что  в тексте документа говорится о том, что профильное ведомство из федерального правительства не допускает в стране организацию нулевых уроков, а также запрещает обучение детей в три смены.

Учебные занятия во вторую смену должны завершаться не позднее 19:00.

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Ранее депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Государственной думы Владиславом Даванковым предложили властям проводить обязательные уроки только с понедельника по пятницу. По мнкению законодателей, суббота должна остаться для внеурочных мероприятий.

Минпросвещения определило продолжительность школьных перемен.

Фото: Piter.tv

Теги: минпросвещения, школа
Категории: Лента новостей, Новости России,

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