Минпросвещения определило время окончания второй смены в школах

Чиновники запретили третью смену в школах.

На территории всех российских школ занятия во вторую смену должны завершаться не позже 19 часов вечера. Соответствующими положениями из методических рекомендаций министерства по просвещению поделились журналисты из информационного агентства "ТАСС". В СМИ уточнили, что в тексте документа говорится о том, что профильное ведомство из федерального правительства не допускает в стране организацию нулевых уроков, а также запрещает обучение детей в три смены.

Учебные занятия во вторую смену должны завершаться не позднее 19:00. в текст сообщения

Ранее депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Государственной думы Владиславом Даванковым предложили властям проводить обязательные уроки только с понедельника по пятницу. По мнкению законодателей, суббота должна остаться для внеурочных мероприятий.

Минпросвещения определило продолжительность школьных перемен.

Фото: Piter.tv