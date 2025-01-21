Росстат оценил рост ВВП РФ в II квартале на уровне 1,3%

Предварительная оценка ВВП за II квартал 2026 года выполнена на основе производственного метода.

Рост национального уровня ВВП России во втором квартале 2025 года, по предварительной оценке, составил 1,3 процента в годовом выражении. Соответствующими статистическими данными поделились представители пресс-службы Росстата. Ранее эксперты из профильного ведомства оценивали снижение показателя за первый квартал 2026 года к соответствующему периоду 2025 года на уровне 0,2 процентов.

При расчете государственных параметров аналитики использовали индикаторы отраслевой статистики. Специалисты Росстата подчеркнули, что на рост ВВП в наибольшей степени повлияли розничный товарооборот (+7,2 процентов), оборот общественного питания (+6,2 процентов), грузооборот (+2,5 процентов), оптовый товарооборот (+2,4 процентов), обрабатывающие производства (еще плюс два процента). Одновременно с этими процессам снижение продемонстрировали пассажирооборот (-2,3% процентов), добыча полезных ископаемых (-1,9 процентов), строительство (-1,6 процента) и сельское хозяйство (-1,5 процента).

Миронов назвал лукавством статистику Росстата о снижении бедности.

Фото: Piter.tv