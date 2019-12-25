Балынин: в 2027 году пенсионных выплат по общим основаниям не будет

Для назначения страховой пенсии следует соблюсти три условия: набрать не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, иметь не менее 15 лет страхового стажа и достичь установленного возраста.

На российской территории страховая пенсия по старости в 2027 году на общих основаниях не будет назначаться. Соответствующее заявление сделал в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" доцент Финансового университета при федеральном правительстве страны Игорь Балынин. Эксперт объяснил, что все дело в особенностях переходного периода пенсионной реформы.

В 2027 году, как и в 2025-м, страховая пенсия на общих основаниях не назначается никому. Игорь Балынин, эксперт

Известно, что в период с 2019 по 2028 годы формируется период по корректировке возраста назначения страховой пенсии по старости. В 2024 году страховая пенсия назначалась женщинам 1966 года рождения (в 58 лет) и мужчинам 1961 года рождения (в 63 года). В текущем году ее назначают женщинам 1967 года рождения (в 59 лет) и мужчинам 1962 года рождения (в 64 года). А в 2028 году речь пойдет о женщинах 1968 года рождения (в 60 лет) и мужчинах 1963 года рождения (в 65 лет). Сейчас при наличии 42 лет страхового стажа у мужчин и 37 лет страхового стажа у женщин появляется право на досрочное назначение страховой пенсии по старости - на два года раньше.

Часть россиян получат в сентябре две пенсии.

Фото: Piter.tv