В Колпино пресечена работа подпольной нарколаборатории

По подозрению на Пролетарской улице был задержан 38-летний местный житель.

Полиция пресекла работу подпольной нарколаборатории в Колпино. Там производили психотропные вещества, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По подозрению на Пролетарской улице был задержан 38-летний местный житель. Он занимался противоправной деятельностью в своей квартире. Из помещения изъято более 4 килограммов жидкости, содержащей соли оксимасляной кислоты, почти 13 килограммов прекурсора, химическое оборудование, весы и мобильный телефон с инструкцией. Также в жилище находились незарегистрированный газовый револьвер и охотничье ружье с патронами.

Предварительно, мужчина организовывал изготовление вещества для последующего сбыта через почтовые отделения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Видео: пресс-служба МВД России