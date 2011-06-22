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В Ростовской области на базе отдыха из-за падения БПЛА пострадала девушка
Сегодня, 8:58
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В Ростовской области на базе отдыха из-за падения БПЛА пострадала девушка

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Юрий Слюсарь оценил последствия атаки ВСУ на регион.

Из-за падения беспилнтго летательного аппарата на территорию Ростовской области ранения получила гостья местной базы отдыха "Исток", расположенной под городом Донецком. Соответствующее заявление сделал через собственный аккаунт в национальном мессенджере "Макс" местный губернатор Юрий Слюсарь. Российский чиновник отметил, что на текущий момент пострадавшая остается в состоянии средней степени тяжести. Она госпитализирована в больницу.

Дополнительно отмечается, что во время отражения противовоздушной системой (ПВО) атаки беспилотников противника ночью 13 августа вблизи Гундоровского водоподъема в хуторе Малая Каменка Каменского района загорелась сухая растительность. Для тушения возгорания на место выехали специалисты экстренных служб. Согласно предварительным данным, там никто не пострадал.

Ранее, 4 августа, в 9 районах Ростовской области ночью уничтожили около 40 БПЛА.

Фото: Telegram / Юрий Слюсарь

Теги: беспилотники, регионы, ростовская область, юрий слюсарь
Категории: Лента новостей, Новости России,

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