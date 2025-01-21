Путин отметил, что укрепление рубля выгодно гражданам

Укрепление позиций национальной валюты выгодно гражданам в России, однако для местных для экспортно-ориентированных предприятий создает проблемы. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал на рабочей встрече, организованной на территории острова Итуруп с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Чиновник доложил главе государства о том, что сейчас экономическая система региона остается в стабильном состоянии. Однако он напомнил, что нюансы заключаются в том, что ориентированность связана с экспортом продукции. Глава Сахалина пояснил, что когда все население страны радуется твердому рублю, то "мы просто плачем", так как такая ситуация не дает получать денежные средства в местный бюджет.
Для рядового гражданина это хорошо, для экспортно-ориентированных предприятий создает проблемы.
Владимир Путин, президент России
Путин впервые посетил курильский остров Итуруп.
Фото: Telegram / Kremlin.ru
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