Путин отметил, что укрепление рубля выгодно гражданам

Глава России указал на важность экспорта в экономики Сахалинской области.

Укрепление позиций национальной валюты выгодно гражданам в России, однако для местных для экспортно-ориентированных предприятий создает проблемы. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал на рабочей встрече, организованной на территории острова Итуруп с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Чиновник доложил главе государства о том, что сейчас экономическая система региона остается в стабильном состоянии. Однако он напомнил, что нюансы заключаются в том, что ориентированность связана с экспортом продукции. Глава Сахалина пояснил, что когда все население страны радуется твердому рублю, то "мы просто плачем", так как такая ситуация не дает получать денежные средства в местный бюджет.

Для рядового гражданина это хорошо, для экспортно-ориентированных предприятий создает проблемы. Владимир Путин, президент России

Путин впервые посетил курильский остров Итуруп.

Фото: Telegram / Kremlin.ru