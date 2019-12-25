Велозаезд Tour de Russie ограничит движение в Пушкине

В воскресенье с 06:00 до 10:30 по измененным трассам направятся 20 автобусных маршрутов.

В Пушкине 16 августа проведут велозаезд Tour de Russie. По этой причине изменится схема движения, рассказали в комитете по транспорту Петербурга.

В воскресенье с 06:00 до 10:30 по измененным трассам направятся 20 автобусных маршрутов: речь идет о №№186, 187, 188, 232, 236, 252, 273, 299, 342, 370, 371, 373, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 385 и 545. Кроме того, с 06:00 до 09:30 проезд перекроют на пяти участках дорог, а с 06:00 до 10:30 – на семи улицах и шоссе. На 12 участках введут временный запрет на остановку. Подробнее об ограничениях – на сайте ведомства.

Ранее на Piter.TV: с 14 августа дорожные ограничения вводятся в четырех районах Петербурга.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга