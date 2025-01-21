В Петропавловской крепости отпразднуют 30-летие стратегического партнерства России и Китая

Гостей фестиваля с 14:00 до 18:00 ждет насыщенная программа.

В пятницу, 14 августа, на территории Нарышкина бастиона Петропавловской крепости пройдет масштабный фестиваль "Мост культур: Россия и Китай". Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Праздник приурочен к двум знаковым датам: 30-летию установления стратегического партнёрства между странами и 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ.

Торжественное открытие мероприятия состоится в 15:00. С приветственным словом перед гостями выступят генеральный консул КНР в Петербурге Ло Чжаньхуэй, заместитель председателя Комитета по внешним связям Северной столицы Низами Мамишев и первый заместитель главы администрации Петроградского района Евгений Кукушкин.

Гостей фестиваля с 14:00 до 18:00 ждет насыщенная программа: концерт китайских и русских песен, дефиле в национальных костюмах двух стран, выступления мастеров китайского боевого искусства Ушу, интерактивные мастер-классы по китайской культуре и демонстрация роботов. Вход на мероприятие свободный для всех желающих.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге состоялся круглый стол, посвященый обмену трудовыми ресурсами с Индией.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)