Петербург вошел в тройку лидеров рейтинга российских городов по числу студентов

Приемная кампания в Северной столице показала рекордный рост интереса.

Рейтинг городов России с наибольшим количеством учащихся возглавили Москва, Петербург и Казань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобрнауки РФ. В первую десятку также вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар и Нижний Новгород.

В ведомстве напомнили о масштабных планах по развитию инфраструктуры: к 2036 году в стране должны появиться 40 новых студенческих кампусов. Отмечается, что безусловными центрами притяжения талантов становятся именно те регионы, где такие объекты уже реализуются или проектируются – например, Тюмень, Челябинск и Южно-Сахалинск.

На фоне этих планов приемная кампания в Северной столице показала рекордный рост интереса. Вузы Петербурга зарегистрировали более 1,6 млн заявлений, что на 60% превышает показатели прошлого года. Наибольшей популярностью у абитуриентов пользовались медицинские, педагогические и технические специальности, а также направления, связанные с цифровыми технологиями.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти многодетные семьи получат по 7905 рублей на школьную форму и канцелярию.

Фото: Piter.TV