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Путин заявил о "генетическом коде победителя" у россиян

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Глава России оценил заряженность граждан Сахалинской области на победу в СВО.

 Россияне делают все для победы, поскольку это у них в крови. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал на рабочей встрече, организованной на территории острова Итуруп с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Находясь с официальным визитом на Курильских островах глава государства узнал о том, что даже  встречах местных властей с жителями даже в самых отдаленных местах население говорит фразу "все для победы".

Такие у нас люди, - заметил Путин. - Генетический код победителя.

Владимир Путин, президент России

Путин отметил, что укрепление рубля выгодно гражданам.

Фото и видео: Telegram / Kremlin.ru

Теги: владимир путин, генетика, итуруп, курильские острова, рабочий визит
Категории: Лента новостей, Новости России,

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