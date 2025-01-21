Путин заявил о "генетическом коде победителя" у россиян

Россияне делают все для победы, поскольку это у них в крови. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал на рабочей встрече, организованной на территории острова Итуруп с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Находясь с официальным визитом на Курильских островах глава государства узнал о том, что даже встречах местных властей с жителями даже в самых отдаленных местах население говорит фразу "все для победы".
Такие у нас люди, - заметил Путин. - Генетический код победителя.
Владимир Путин, президент России
Путин отметил, что укрепление рубля выгодно гражданам.
Фото и видео: Telegram / Kremlin.ru
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