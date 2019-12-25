"Пытаюсь обменять". Зеленский сделал новое признание

Зеленский назвал необходимый Украине процент ракет Patriot от запасов США.

У Украины получится спокойно пережить зиму в том случае, если Соединенные Штаты предоставят хотя бы пять процентов от имеющихся у них боеприпасов для ЗРК Patriot. Об этом глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью CNN.

По словам украинского президента, сейчас он пытается "обменять что-то на ракеты". При этом Зеленский не стал делиться подробностями диалога с Белым домом и его реакцией на предложение.

Однако он пожаловался, что ВСУ очень необходимы перехватчики, ведь их критически не хватает. Сейчас у Украины только один процент от общего количества ракет у американцев. Как предположил глава киевского режима, если Соединенные Штаты смогут продать десять процентов, украинские боевики смогут сбить все российские баллистические ракеты.

Ранее президент США Дональд Трамп отказал Зеленскому в предоставлении Киеву дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot. Свое решение он объяснил тем, что американская армия столкнулась с нехваткой ракет на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

Фото: YouTube / Офіс Президента України