Кэролайн Ливитт покинет пост пресс-секретаря Белого дома

Дональд Трамп не раскрыл имя того, кто займет должность.

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт покинет свой должностной пост в конце августа 2026 года. Соответствующими с ведениями с мировой общественностью поделился американский президент-респкбликанец Дональд Трамп через аккаунт в собственной социальной сети Truth Social. Политический лидер заметил, что пресс-секретарь вашингтонской администрации приняла решение проводить больше времени с семьей. При этом женщина останется на месте внештатного советника и "влиятельного голоса" в Республиканской партии. На данный момент глава США не раскрыл сведения о том, что сменит Кэролайн Ливитт на посту.

Кэролайн была одним из лучших пресс-секретарей Белого дома за всю его историю. Спасибо, Кэролайн, за хорошую работу. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что в настоящее время Кэролайн Левитт 28 лет. Она является самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории страны. Американка занимает должность с начала второго президентского срока Дональда Трампа, а именно с 20 января 2025 года. Во время его первого срока правления в вашингтонской администрации она была спичрайтером и помощником пресс-секретаря. В июле 2024 года она родила сына Николаса, в мае 2026-го — дочь Вивиану.

Трамп посетовал, что закон не позволяет ему баллотироваться на третий срок.

Фото: Дональд Трамп