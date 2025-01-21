Медведев: идеологическое противостояние России и Запада не закончится после СВО

Зампред СБ России указал на идеологические противоречия.

Идеологическое противостояние с Западом не прекратится после окончания специальной военной операции на украинской территории. Соответствующее заявление через социальные сети сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Чиновник накануне провел встречу с экспертным советом по созданию народной программы "Единой России". Эксперт констатировал, что проблемы с воспитанием внутри общества "есть не только у них", но также и на территории нашего государства.

Мы с вами понимаем: с прекращением или приостановкой СВО в той или иной форме - рано или поздно это, естественно, произойдет - и, естественно, исхожу из того, что на наших условиях, тем не менее, идеологическое противостояние никак не закончится. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

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Фото: Вконтакте / Дмитрий Медведев