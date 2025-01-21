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Медведев: идеологическое противостояние России и Запада не закончится после СВО

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Зампред СБ России указал на идеологические противоречия.

Идеологическое противостояние с Западом не прекратится после окончания специальной военной операции на украинской территории. Соответствующее заявление через социальные сети сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Чиновник накануне провел встречу с экспертным советом по созданию народной программы "Единой России". Эксперт констатировал, что проблемы с воспитанием внутри общества "есть не только у них", но также и на территории нашего государства.

Мы с вами понимаем: с прекращением или приостановкой СВО в той или иной форме - рано или поздно это, естественно, произойдет - и, естественно, исхожу из того, что на наших условиях, тем не менее, идеологическое противостояние никак не закончится.

Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Шутка Медведева про фон дер Ляйен вызвала восторг у немцев.

Фото: Вконтакте / Дмитрий Медведев

 

Теги: дмитрий медведев, запад, сво, совет безопасности
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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