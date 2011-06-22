Родным убитых россиян власти Таиланда выплатили компенсацию в 18 тыс. долларов

Родственникам двух убитых граждан России и троих членов таиландской семьи выделили государственную поддержку.

Семья погибших в Паттайе русских брата и сестры получила компенсацию от таиландских властей в размере 600 тысяч батов. Это около 18 тысяч долларов США или почти 1,5 млн рублей, сообщил ТАСС.

Распоряжение о выплате денег поступило от министра юстиции страны Руттхапхона Науварата. Аналогичную сумму получили и родственники погибшей тайской семьи из трех человек, которых расстреляли те же самые бандиты.

Россияне Роман и Диана пропали ранним утром 26 июля, когда уехали из дома на мотоцикле. Полиция и волонтеры искали пропавших россиян несколько дней. Позже стало известно о задержании причастных в исчезновении брата и сестры.

На допросе злоумышленники рассказали, что расправились с молодыми людьми из-за мотоцикла. Тела брата и сестры преступники спрятали в лесу. На этом же месте криминилисты обнаружили еще несколько трупов.

Фото: 360.ru