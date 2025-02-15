Сотрудники мойки угнали Porsche клиента и разбили её в ДТП в Москве

Сумма ущерба составила около трех миллионов рублей.

Двое работников автомойки решили прокатиться на дорогой иномарке клиента, но поездка закончились серьезным ДТП. Теперь угонщикам предстоит возместить ущерб владельцу Porsche, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

В ведомстве рассказали, что хозяин элитного автомобиля решил воспользоваться услугами мойке на Озерковской набережной. Однако сотрудники угнали его Porsche, чтобы покататься.

На одной из улиц столицы мужчины попали в аварию, в которой автомобиль получил сильные повреждения. Сотрудники мойки испугались и вернули его обратно на мойку, после чего скрылись. Общая сумма ущерба составила около трех миллионов рублей.

Правоохранители оперативно задержали одного из подозреваемых – 35-летнего уроженца Тверской области. Мужчина полностью признал свою вину, сейчас он находится под стражей. Уголовное дело возбуждено по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Второй соучастник разыскивается.

Ранее мы сообщали, что в ночном ДТП на Комендантском проспекте столкнулись два автомобиля, погиб водитель "Рено Логан".

Фото: ГУ МВД по Москве