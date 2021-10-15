Герой СВО заживо сгорел после ДТП в Новой Москве

Военный вёз 26-летнего приятеля, которого незадолго до аварии забрал со столичного вокзала.

Смертельная авария произошла вечером 27 июля на Калужском шоссе. BMW, в котором ехали двое мужчин, врезался в фуру и загорелся. Оба человека в легковушке сгорели заживо, сообщил MK.RU.

По данным издания, за рулём был 22-летний ветеран СВО, который направлялся в воинскую часть в Чеховском округе. Военнослужащий вёз 26-летнего товарища, который поступил в военное училище. Друзья решили вместе отдохнуть в Подмосковье.

По предварительной версии, водитель BMW выехал на встречку, уходя от столкновения с мотоциклом "Ямаха". Иномарка влетела в фуру, которая направлялась в Москву из Брянска. После столкновения обе машины загорелись. Водитель грузовика успел выбраться, а водитель и пассажир иномарки нет.

Ветеран СВО купил автомобиль у сослуживца в феврале. Его водительский стаж составлял около двух лет.

Ранее в Подмосковье после ДТП дотла сгорели две машины, погибли два человека.

Фото: Piter.TV